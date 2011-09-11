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市场报道 | 2011年 9月 11日 星期日 12:39 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月6日持仓报告(表)

路透9月11日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(401,087口)

77,307 89,198 61,511 230,990 194,741 369,808 345,450 31,279 55,637

较8月30日变动(减少8,647口)

-1,828 -4,377 1,077 -4,084 -2,752 -4,835 -6,052 -3,812 -2,595

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.3 22.2 15.3 57.6 48.6 92.2 86.1 7.8 13.9

各类交易商数量(总计为382家)

102 138 122 77 113 266 304 (完)

--整理 隋芬;审校 张涛

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