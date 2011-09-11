〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月11日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(401,087口)
77,307 89,198 61,511 230,990 194,741 369,808 345,450 31,279 55,637
较8月30日变动(减少8,647口)
-1,828 -4,377 1,077 -4,084 -2,752 -4,835 -6,052 -3,812 -2,595
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
19.3 22.2 15.3 57.6 48.6 92.2 86.1 7.8 13.9
各类交易商数量(总计为382家)
102 138 122 77 113 266 304 (完)
--整理 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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