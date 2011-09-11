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市场报道 | 2011年 9月 11日 星期日 12:38 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货9月6日持仓报告(表)

路透9月11日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(598,896口)

250,942 51,701 68,063 214,904 407,952 533,909 527,716 64,987 71,180

较8月30日变动(增加18,963口)

4,435 2,878 1,113 12,872 14,196 18,420 18,187 543 776

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.9 8.6 11.4 35.9 68.1 89.1 88.1 10.9 11.9

各类交易商数量(总计为596家)

231 117 163 100 200 415 430 (完)

--整理 隋芬;审校 张涛

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