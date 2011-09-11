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市场报道 | 2011年 9月 11日 星期日 12:38 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月6日持仓报告(表)

路透9月11日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(147,827口)

54,183 22,512 8,765 70,726 105,339 133,674 136,616 14,153 11,211

较8月30日变动(增加181口)

-1,063 190 488 422 -1,335 -153 -657 334 838

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.7 15.2 5.9 47.8 71.3 90.4 92.4 9.6 7.6

各类交易商数量(总计为233家)

100 55 59 51 61 178 151

(完)

--整理 隋芬;审校 张涛

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