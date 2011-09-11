〔CFTC报告〕COMEX期金9月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月11日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(523,294口)
248,457 64,086 31,105 174,101 401,815 453,663 497,006 69,631 26,288
较8月30日变动(增加13,968口)
11,227 3,803 1,596 -2,375 7,984 10,448 13,383 3,520 585
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
47.5 12.2 5.9 33.3 76.8 86.7 95.0 13.3 5.0
各类交易商数量(总计为350家)
201 76 81 51 52 293 173
(完)
--整理 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选