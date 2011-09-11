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市场报道 | 2011年 9月 11日 星期日 12:37 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金9月6日持仓报告(表)

路透9月11日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(523,294口)

248,457 64,086 31,105 174,101 401,815 453,663 497,006 69,631 26,288

较8月30日变动(增加13,968口)

11,227 3,803 1,596 -2,375 7,984 10,448 13,383 3,520 585

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.5 12.2 5.9 33.3 76.8 86.7 95.0 13.3 5.0

各类交易商数量(总计为350家)

201 76 81 51 52 293 173

(完)

--整理 隋芬;审校 张涛

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