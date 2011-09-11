〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月11日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至9月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,523,907口)
337,970 172,828 387,491 726,687 901,488 1452148 1461807 71,759 62,100
较8月30日变动(增加29,104口)
19,446 6,992 8,516 6,239 19,266 34,201 34,774 -5,097 -5,670
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.2 11.3 25.4 47.7 59.2 95.3 95.9 4.7 4.1
各类交易商数量(总计为343家)
118 102 162 91 102 295 296
--整理 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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