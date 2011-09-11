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市场报道 | 2011年 9月 11日 星期日 12:36 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月6日持仓报告(表)

路透9月11日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至9月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,523,907口)

337,970 172,828 387,491 726,687 901,488 1452148 1461807 71,759 62,100

较8月30日变动(增加29,104口)

19,446 6,992 8,516 6,239 19,266 34,201 34,774 -5,097 -5,670

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.2 11.3 25.4 47.7 59.2 95.3 95.9 4.7 4.1

各类交易商数量(总计为343家)

118 102 162 91 102 295 296

--整理 隋芬;审校 张涛

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