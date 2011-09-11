〔CFTC报告〕COMEX期铜9月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月11日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(115,872口)
30,682 27,185 11,106 62,986 60,973 104,774 99,264 11,098 16,608
较8月30日变动(增加57口)
1,932 1,137 461 -853 -1,394 1,540 204 -1,483 -147
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.5 23.5 9.6 54.4 52.6 90.4 85.7 9.6 14.3
各类交易商数量(总计为187家)
48 70 43 49 45 123 142
--整理 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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