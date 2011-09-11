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市场报道 | 2011年 9月 11日 星期日 12:35 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜9月6日持仓报告(表)

路透9月11日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(115,872口)

30,682 27,185 11,106 62,986 60,973 104,774 99,264 11,098 16,608

较8月30日变动(增加57口)

1,932 1,137 461 -853 -1,394 1,540 204 -1,483 -147

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.5 23.5 9.6 54.4 52.6 90.4 85.7 9.6 14.3

各类交易商数量(总计为187家)

48 70 43 49 45 123 142

--整理 隋芬;审校 张涛

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