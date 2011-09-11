〔新闻稿〕中国8月新增人民币贷款5,485亿元,M2同比增长13.5%--央行

(以下为中国人民银行9月11日在网站上发布的2011年8月份金融统计数据报告)

一、广义货币增长13.5 %，狭义货币增长11.2%

8月末，广义货币(M2)馀额78.07万亿元,同比增长13.5%，分别比上月末和上年同期低1.2和5.7个百分点；狭义货币(M1)馀额27.33万亿元,同比增长11.2%，分别比上月末和上年同期低0.4和10.7个百分点；流通中货币(M0)馀额4.58万亿元,同比增长14.7%。当月净投放现金592亿元，同比多投放213亿元。

二、当月人民币贷款增加5485亿元，外币贷款增加59亿美元

8月末，本外币贷款馀额55.69万亿元，同比增长16.5%。人民币贷款馀额52.44万亿元，同比增长16.4%，分别比上月末和上年同期低0.2和2.2个百分点。当月人民币贷款增加5485亿元，同比多增93亿元。分部门看，住户贷款增加1888亿元，其中，短期贷款增加878亿元，中长期贷款增加1010亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3602亿元，其中，短期贷款增加1588亿元，中长期贷款增加1011亿元，票据融资增加917亿元。外币贷款馀额5078亿美元，同比增长24.6%，当月外币贷款增加59亿美元。

三、当月人民币存款增加6962亿元，外币存款增加84亿美元

8月末，本外币存款馀额80.31万亿元，同比增长15.3%。人民币存款馀额78.67万亿元，同比增长15.5%，分别比上月末和上年同期低0.8和4.1个百分点。当月人民币存款增加6962亿元，同比少增3736亿元。其中，住户存款增加265亿元，非金融企业存款增加3710亿元，财政性存款增加1015亿元。外币存款馀额2561亿美元，同比增长14.5%，当月外币存款增加84亿美元。

四、银行间市场利率明显回落

8月份银行间市场人民币交易累计成交18.76万亿元，日均成交8158亿元，日均成交同比下降14.3%。

8月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.30%，比上月低1.14个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.38%,比上月低1.23个百分点。

注：贷款馀额已扣除2011年3月份核销历史政策性财务挂账924亿元。(完)