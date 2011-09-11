《分析师观点》8月新增贷款高于预期,紧缩政策难转向但近期或暂维稳

路透上海9月11日电---中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩效应仍在持续显现,当月新增信贷反弹应不是趋势性变化.

分析师指出,目前中国经济增速延续温和放缓态势,但贸易数据强劲显示当前经济仍保持一定热度,加之通胀压力未消,紧缩政策暂时难以放松,但考虑到国际经济环境动荡,政策继续收紧的可能性同样不大,近期维稳或成主基调.

中国人民银行周日公布数据显示,8月新增人民币贷款5,485亿元人民币,高于5,000亿元的此前路透调查中值;而当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.5%,低于14.3%的路透调查中值.

以下是分析师观点:

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

从前两天公布的8月CPI来看,同比有所下降,环比还在上升,CPI涨幅有回落趋势,但比较缓慢.从决策者角度来说,通胀压力仍不可掉以轻心.

5,000多亿的新增信贷总的来说不算多,但如果考虑M1和M2增速下降,新增信贷又不算少,综合央行数据看,现在还不能有货币政策会放松或转向的乐观预期,预计未来几个月还是会维持目前这样一个比较紧的态势.

--中信证券首席经济学家 诸建芳:

8月新增贷款维持稳态,M2和M1增速继续回落,这是央行紧缩延续的结果,M2等金融数据增速下滑也令经济继续放缓,放缓步伐并可能延续到明年一季度,因受高铁建设等一系列重大事件影响,通胀高企会延续,但趋势是回落的,在考虑到外围形势不容乐观,央行采取紧缩政策应该谨慎,年内加息的可能性趋小.

--第一创业证券研究所副所长 王皓宇:

8月M2增速同比降幅比较大,是因为去年的基数比较高;新增信贷数据明显超出了市场预期,说明有大行8月最後两天有冲信贷的量.这样有定向央票发给大行就不难理解了.尽管M2有较大幅度的回落,但央行知道M2有短期波动性;目前新增信贷的绝对量比去年增加了,央行没容忍,就发行定向票据惩罚多放贷款的机构.

8月存款比上月增加近7,000亿元人民币,银行的放贷能力有所增强,信贷的需求也比较强劲,新增信贷就上来了.

从当前的资金利率看,资金面还不算紧张.从保证金准备金,到定向央票,都说明政策紧缩未必见底,央行会继续控制信贷,不会纵容市场资金面过度宽松.但央行也不会希望资金绷断,9月的通胀水平仍会比较高,央行一直在探索一个点,一个对信贷控制更有利的点.

政策预期上,假如後期有银行突破央行底线,定向央票仍会发行;9月上调存款准备金率和基准利率的概率低.但中期来看,假如外汇占款流入较多,市场资金面又变得很宽松了,上调存款准备金率的可能性还是有的.

--国海证券宏观分析师 高勇标:

此前有预测认为8月新增人民币贷款只有3,500-4,000亿,目前看5,000多亿的新增贷款规模比较正常,M2过低主要与去年同期基数较高相关.总体来说,数据比较符合预期,同时参照近期公布的经济数据和CPI等,未来政策不会放松,也难再度大幅收紧,准备金上调不大可能了,但市场对加息仍存在分歧.

--第一创业证券资产管理总部董事总经理 万晓西:

新增贷款应该是超过市场预期的,原来比较多预期也就在3,000-4,000亿,增量比7月还多一些,可能和保障房大量开工,相关贷款增加有一点关系.

结合昨日的8月贸易数据,显示目前的经济形势并不算差,而通胀压力还是很大,短期内偏紧的货币政策基调应该不变,但暂时会维稳,因为目前欧美经济环境不佳,未来中国政策动向还会根据国际形势变化而定.

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

8月M2、新增贷款等数据基本符合预期;M1比较低,表明经济活力有所下降,经济增速仍然处于低谷,8月M2增速走低,9月则有望反弹.

**相关背景**

--中国周五公布8月宏观经济数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落,但仍在高位徘徊;而8月工业、投资及消费继续平稳减速.8月规模以上工业增加值同比增长13.5%,社会消费品零售总额增17%;1-8月固定资产投资同比增长25%.[ID:nCN1956081]

--中国海关周六公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.[ID:nCN1957907]

--来自市场的消息人士周五透露,已有数家国有大型商业银行近日被发行定向央票,央行因此回收的流动性预计超过200亿元人民币.[ID:nCN1955941](完)