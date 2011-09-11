〔全球汇市〕9月6日止当周IMM投机客大幅减持美元空头仓位--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客大幅减持美元空头仓位.
9月6日止当周,美元净空头仓位降至39.4亿美元,前一周为146.2亿美元.
投机客在最近一周削减日圆与瑞郎的多头仓位.其亦大幅增持欧元空头仓位,净空仓从前周的384口增至36,443口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月6日当周 8月30日当周
多头仓位 48,125 54,136
空头仓位 15,338 12,951
净仓位 32,787 41,185
欧元(125,000欧元为1口)
9月6日当周 8月30日当周
多头仓位 33,167 43,894
空头仓位 69,610 44,278
净仓位 -36,443 -384
英镑(62,500英镑为1口)
9月6日当周 8月30日当周
多头仓位 30,543 31,248
空头仓位 43,763 30,804
净仓位 -13,220 444
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月6日当周 8月30日当周
多头仓位 12,589 13,347
空头仓位 5,040 4,005
净仓位 7,549 9,342
加元(100,000加元为1口)
9月6日当周 8月30日当周
多头仓位 18,441 24,823
空头仓位 16,360 10,884
净仓位 2,081 13,939
澳元(100,000澳元为1口)
9月6日当周 8月30日当周
多头仓位 62,247 60,605
空头仓位 14,206 13,036
净仓位 48,041 47,569
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月6日当周 8月30日当周
多头仓位 19,215 17,953
空头仓位 1,545 1,388
净仓位 17,670 16,565
(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。