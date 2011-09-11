〔全球汇市〕9月6日止当周IMM投机客大幅减持美元空头仓位--CFTC

路透纽约9月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客大幅减持美元空头仓位.

9月6日止当周,美元净空头仓位降至39.4亿美元,前一周为146.2亿美元.

投机客在最近一周削减日圆与瑞郎的多头仓位.其亦大幅增持欧元空头仓位,净空仓从前周的384口增至36,443口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月6日当周 8月30日当周

多头仓位 48,125 54,136

空头仓位 15,338 12,951

净仓位 32,787 41,185

欧元(125,000欧元为1口)

9月6日当周 8月30日当周

多头仓位 33,167 43,894

空头仓位 69,610 44,278

净仓位 -36,443 -384

英镑(62,500英镑为1口)

9月6日当周 8月30日当周

多头仓位 30,543 31,248

空头仓位 43,763 30,804

净仓位 -13,220 444

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月6日当周 8月30日当周

多头仓位 12,589 13,347

空头仓位 5,040 4,005

净仓位 7,549 9,342

加元(100,000加元为1口)

9月6日当周 8月30日当周

多头仓位 18,441 24,823

空头仓位 16,360 10,884

净仓位 2,081 13,939

澳元(100,000澳元为1口)

9月6日当周 8月30日当周

多头仓位 62,247 60,605

空头仓位 14,206 13,036

净仓位 48,041 47,569

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月6日当周 8月30日当周

多头仓位 19,215 17,953

空头仓位 1,545 1,388

净仓位 17,670 16,565

(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]