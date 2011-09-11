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市场报道 | 2011年 9月 12日 星期一 06:53 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--9月12日-9月19日****

(重发以调整格式)

路透9月12日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月12日(一)

0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.6%

工业生产(较上年同期) +0.6% +0.2%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 负23 负22

9月13日(二)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.3% -0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字34

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% 持平

(较上年同期) +4.5% +4.4%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% -0.2%

(较上年同期) +5.1% +5.0%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% -0.3%

(较上年同期) +5.2% +5.0%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 逆差85 逆差88.7

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差54.5 逆差57.2

9月14日(三)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -1.1% -0.6%

(较上年同期) -0.4% -0.7%

0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加3.5 增加3.71

按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%

0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.5% -0.7%

(较上年同期) +4.6% +2.9%

9月15日(四)

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +2.5% +4.4%

0730 瑞士央行利率决议 第三季 0.00% 0.00%

0800 意大利CPI(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

HICP(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%

(较上年同期) -0.1% 持平

0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- 持平

(较上年同期) -- +0.1%

0900 欧元区HICP(较上月) 8月终值 +0.2% -0.6%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.3% -0.8%

(较上年同期) +1.3% +1.5%

9月16日(五)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 赤字33

(经季节调整) -- 赤字74

0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -- 939

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差2.94

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.29

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差20 顺差9

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.6%

薪资(较上年同期) 第二季 -- +2.3%

------------------------------------9月19日当周-------------------------------

暂无重要经济数据公布.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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