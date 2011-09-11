(重发)****欧洲经济指标预测--9月12日-9月19日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(重发以调整格式)
路透9月12日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月12日(一)
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.6%
工业生产(较上年同期) +0.6% +0.2%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 负23 负22
9月13日(二)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.3% -0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字34
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% 持平
(较上年同期) +4.5% +4.4%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% -0.2%
(较上年同期) +5.1% +5.0%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% -0.3%
(较上年同期) +5.2% +5.0%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 逆差85 逆差88.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差54.5 逆差57.2
9月14日(三)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -1.1% -0.6%
(较上年同期) -0.4% -0.7%
0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加3.5 增加3.71
按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.5% -0.7%
(较上年同期) +4.6% +2.9%
9月15日(四)
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +2.5% +4.4%
0730 瑞士央行利率决议 第三季 0.00% 0.00%
0800 意大利CPI(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
HICP(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.1% 持平
0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
0900 欧元区HICP(较上月) 8月终值 +0.2% -0.6%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.3% -0.8%
(较上年同期) +1.3% +1.5%
9月16日(五)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 赤字33
(经季节调整) -- 赤字74
0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -- 939
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差2.94
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.29
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差20 顺差9
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.6%
薪资(较上年同期) 第二季 -- +2.3%
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暂无重要经济数据公布.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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