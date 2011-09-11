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宏观经济 | 2011年 9月 12日 星期一 06:42 BJT

《美国重要政经日程》--9月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 美国农业部(USDA)公布月度作物产量以及全球农业供需预估.

1400 - 农业部公布全球市场和贸易报告:棉花、谷物和油籽作物.

1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告.

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售.

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券.

1700 - 财政部标售三年期公债.

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 高琦

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