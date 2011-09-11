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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 06:42 BJT

全球外汇市场9月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月11日(日)

2301 - 英国8月RICS房价调查.

2350 - 日本8月企业物价指数(CGPI).

2350 - 日本财务省7-9月企业信心调查.

2350 - 日本央行公布8月4日政策会议记录.

9月12日(一)

0130 - 澳洲7月商品和服务进出口与贸易收支.

-- - 银行独立委员会发表英国银行业最终报告.

0700 - 意大利7月工业生产.

2000 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话.

2245 - 新西兰8月食品价格指数.

2245 - 新西兰第二季制造业销售.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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