全球外汇市场9月12日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月11日(日)
2301 - 英国8月RICS房价调查.
2350 - 日本8月企业物价指数(CGPI).
2350 - 日本财务省7-9月企业信心调查.
2350 - 日本央行公布8月4日政策会议记录.
9月12日(一)
0130 - 澳洲7月商品和服务进出口与贸易收支.
-- - 银行独立委员会发表英国银行业最终报告.
0700 - 意大利7月工业生产.
2000 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话.
2245 - 新西兰8月食品价格指数.
2245 - 新西兰第二季制造业销售.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。