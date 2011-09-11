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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 06:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 104.67 -4.07 -3.74 5195749

搜狐 (SOHU.O) 75.16 -3.81 -4.82 1465814

网易 (NTES.O) 47.94 -0.95 -1.94 1077683

百度 (BIDU.O) 143.63 -3.38 -2.30 7596559

亚信科技 ASIA.O 10.58 +0.01 +0.09 477632

侨兴环球电话 XING.O 1.03 -0.02 -1.90 100897

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.88 -0.12 -1.00 4865079

联电 (UMC.N) 1.89 -0.05 -2.58 685067

日月光 (ASX.N) 4.48 -0.06 -1.32 193211

矽品精密 (SPIL.O) 4.67 -0.04 -0.85 2944503

和信超媒体 (GIGM.O) 0.83 -0.01 -1.20 260007

友达 (AUO.N) 4.27 -0.11 -2.51 482406

中华电信 (CHT.N) 33.86 -0.38 -1.11 103010

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.80 -0.48 -1.44 798860

香港

中华网 CHINA.O 1.16 -0.04 -3.34 111516

中国移动 (CHL.N) 50.20 -1.12 -2.18 424519

中国联通 (CHU.N) 21.34 -0.06 -0.28 689837

中国电信 (CHA.N) 62.90 -1.05 -1.64 52333

中芯国际 (SMI.N) 2.67 -0.19 -6.64 51261

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 徐文焰

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