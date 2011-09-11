《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 104.67 -4.07 -3.74 5195749
搜狐 (SOHU.O) 75.16 -3.81 -4.82 1465814
网易 (NTES.O) 47.94 -0.95 -1.94 1077683
百度 (BIDU.O) 143.63 -3.38 -2.30 7596559
亚信科技 ASIA.O 10.58 +0.01 +0.09 477632
侨兴环球电话 XING.O 1.03 -0.02 -1.90 100897
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.88 -0.12 -1.00 4865079
联电 (UMC.N) 1.89 -0.05 -2.58 685067
日月光 (ASX.N) 4.48 -0.06 -1.32 193211
矽品精密 (SPIL.O) 4.67 -0.04 -0.85 2944503
和信超媒体 (GIGM.O) 0.83 -0.01 -1.20 260007
友达 (AUO.N) 4.27 -0.11 -2.51 482406
中华电信 (CHT.N) 33.86 -0.38 -1.11 103010
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.80 -0.48 -1.44 798860
香港
中华网 CHINA.O 1.16 -0.04 -3.34 111516
中国移动 (CHL.N) 50.20 -1.12 -2.18 424519
中国联通 (CHU.N) 21.34 -0.06 -0.28 689837
中国电信 (CHA.N) 62.90 -1.05 -1.64 52333
中芯国际 (SMI.N) 2.67 -0.19 -6.64 51261
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。