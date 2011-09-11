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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--9月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月11日

2350 - 8月企业物价指数(CGPI).

2350 - 财务省发布7-9月的企业信心调查.

2350 - 日本央行公布8月4日会议记录.

9月12日

0100 - 日本再生能源基金会揭幕,由软银社长孙正义创建.活动包括小组讨论和演讲.

0715 - 哥伦比亚总统桑托斯发表演说.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 高琦; 审校 张涛

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