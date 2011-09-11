《美国政经焦点》奥巴马开始宣传就业法案,希望可打破僵局获国会通过

* 奥巴马呼吁支持者敦促国会通过就业法案

* 有关就业计划的资金来源尚无细节

* 奥巴马将于下周向国会提交该法案

路透里奇蒙9月9日电---美国总统奥巴马周五开始一场艰难的战斗,为其提出的4,470亿美元就业计划争取支持.他希望可借该计划挽救步履蹒跚的美国经济,并增添成功连任的希望.

在国会山公布该项减税和公共建设支出计划的一天后,奥巴马在弗吉尼亚州发表演讲,直接向民众宣传这一计划,从而拉开了为期数月的全国推广活动的序幕.

"计划中的每项内容都将帮助更多人回到工作岗位,并提高工作者的薪资.每项内容都会有资金来源."他在里奇蒙大学参加一场活动时,对将近9,000名支持者说道.

"我将在下周把这份计划提交给国会.他们应当立刻通过."他说,呼吁支持者通过电邮、推特(tweeter)、传真、走访、脸谱(Facebook),甚至"放出信鸽"的方式,确保他们选出的议员得到应当行动起来的讯息.