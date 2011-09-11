〔东京汇市〕欧元在亚市盘初承压,欧洲传来一系列利空消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2246GMT---欧元周一在亚洲交易时段盘初承压,并触及1.3550美元附近的六个月新低.上周末欧洲又传来一系列负面消息,尤其是,德国资深政界人士目前开始公开谈论希腊债务违约的问题,表明人们愈发担忧欧元区债务危机.
此外,欧洲央行(ECB)上周五称,执委会成员史塔克将因个人原因辞职.[ID:nCN1957571]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。