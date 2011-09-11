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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 07:00 BJT

〔东京汇市〕欧元在亚市盘初承压,欧洲传来一系列利空消息

2246GMT---欧元周一在亚洲交易时段盘初承压,并触及1.3550美元附近的六个月新低.上周末欧洲又传来一系列负面消息,尤其是,德国资深政界人士目前开始公开谈论希腊债务违约的问题,表明人们愈发担忧欧元区债务危机.

此外,欧洲央行(ECB)上周五称,执委会成员史塔克将因个人原因辞职.[ID:nCN1957571]

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