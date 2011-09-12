〔欧洲金融〕希腊对地产业开徵新税,用于削减财政赤字

* 新举措今年将为财政预算额外提供20亿欧元收入

* 将有助于希腊满足获得新一笔贷款的条件

* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩对希腊的新举措表示欢迎

路透希腊塞萨洛尼基9月11日电---希腊周日宣布对房地产开徵一项新税,用于弥补2011年财政预算缺口,希望以此让国际贷款机构满意,获得新一期贷款的发放.目前欧洲对于该国的疑虑愈来愈重.

欧盟执委会对此表示欢迎,欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员将在几日後到达雅典,听取有关希腊政府对于财政举措拖延以及未能达成财政目标一事的解决方案,而後才能考虑是否批准80亿欧元贷款的拨付.这笔钱对于希腊而言是救命钱.

希腊财长Evangelos Venizelos表示,这项举措获得内阁同意,可以为政府增加约20亿欧元的收入,用于弥补2011年度预算赤字目标的缺口.

"这是唯一能够立即实施并立竿见影看到效果的举措,因为不必依赖于税收机制."他对记者称,这项税负的徵收将通过电费.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,这一税项的开徵将使希腊在实现财政目标的道路上更进一步.他预期调查人员将在9月底之前结束工作.