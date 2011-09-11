美国与加拿大经济指标预测--9月12日-9月19日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月12日(一)
无重要经济数据公布.
9月13日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月10日当周 -- -0.7%
1230 美国进口物价 8月 -0.8% +0.3%
出口物价 持平 -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月10日当周 -- +4.9%
1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 35.8
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,320 赤字1,294
9月14日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月9日当周 -- 601.0
再融资指数 -- 3,169.4
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +6.5% +7.2%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%
1230 加拿大产能利用率 第二季 78.0% 79.0%
1400 美国企业库存 7月 +0.5% +0.3%
9月15日(四)
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,225 赤字1,192.7
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.9% +1.8%
1230 美国实质所得 8月 -0.1% -0.1%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 -4.00 -7.72
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月10日当周 41.0 41.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.475
续请失业金人数(万人) 9月3日当周 371 371.7
1230 加拿大制造业销售 7月 +1.3% -1.5%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.2% +0.9%
产能利用率 77.5% 77.5%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负15.0 负30.7
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比
8月 -- 0.86
9月16日(五)
1300 美国整体资本流动(亿美元) 7月 -- 净流入37
外资购买美国公债(亿美元) -- 净流出45
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 56.5 55.7
现况指数 68.0 68.7
预期指数 47.5 47.4
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月9日当周 -- 123.0
-----------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月19日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 9月 15 15 (完)
--编译 艾茂林;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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