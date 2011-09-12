《一周经济焦点》全球经济如履薄冰,整体形势趋于恶化

记者 Pedro Nicolaci da Costa

路透华盛顿9月11日电---全球经济踏上复苏道路已经两年多了,但现在看来,发达国家的不景气可能再次危及到发展中国家,经济面临滑入二次衰退的风险.与此同时,各国货币和财政当局有如巧妇难为无米之炊,难以做出有力的应对.

美国仍深陷就业危机,许多经济学家都悲观的认为,总统奥巴马最新推出的4,500亿美元就业计划恐怕无法大举拉低高达9.1%的失业率.美国8月就业增长停滞不前,市场因此揣测美联储本月稍晚将提出某种形式的扩大宽松货币政策.

"8月就业增长速度的明显放缓意味着,整体经济形势趋于恶化,预示着信心和经济活动的萎靡疲弱."TD Securities美国利率研究部的董事总经理Eric Green表示.

欧洲的金融形势也在快速恶化,市场对于意大利的忧虑看法再度升温,又一次成为最受关注的焦点之一.

据路透获得的内部报告,国际货币基金组织(IMF)担心,如果全球金融形势恶化,并且有更多的国家申请资金援助的话,那麽IMF的资源可能出现非常短缺的局面.

该份文件还指出,欧洲成为阻碍经济增长的重大障碍,即将公布的IMF报告将突显出"金融稳定所面临的风险增加".

这种不确定性所引发的市场波动已经对新兴经济体构成明显拖累.以巴西为例,该国近期发布了连串令人失望的经济数据,迫使巴西央行出乎市场意料的降息.

七国集团(G7)财长在周五会议上表示,将齐心协力的应对全球经济放缓局面,但却未能提出任何具体措施来安抚市场.市场早就因诸多关于增长疲弱和金融动盪的迹象而惶惶不安.

中国经济依然表现强劲,今年的国内生产总值(GDP)可能增长约9%,明年的增速预计也至少有8%.

然而,许多分析师担心中国的麻烦事正在酝酿之中.惠誉周四警告称可能在两年内调降中国的信贷评级,因为该国银行业背负了巨大的债务.

美国方面,本周公布的一系列数据应会确认经济增长疲弱的近期趋势,但尚未滑入衰退的境地.经济学家预测,美国8月零售销售可能仅增长0.2%,因为围绕调高举债上限的政治争斗令消费者惴惴不安,阻碍了当月的消费活动.

美国将公布的重要经济数据包括:8月工业生产,9月大西洋沿岸中部地区的制造业指标.费城联邦储备银行的8月制造业指标曾大幅降至负30.7,令投资者慌张寻求避险,分析师预计该指数9月会回升到负15.0,但这仍是个指向萎靡的水平.

美国8月消费者物价指数(CPI)预计增长0.2%,料给美联储决策者带来些许宽慰,证明2011年初的物价跳涨仅是暂时现象.8月生产者物价指数(PPI)预计较前月下滑0.1%,反映出能源成本的回落.

**失落的十年,挣扎的十年**

在美国人纪念911事件的十周年之际,他们还不得不与经济形势进行艰难的抗争,大量的工人继续失业.有一组数字格外的触目惊心:尽管美国人口在过去十年里增长,但2011年8月参与就业的美国人数量却低于2001年9月,为1.3113亿人对比1.3152亿人.

一些分析师指出,911袭击事件後的战争开支令美国财政前景急剧恶化,导致目前有更多的旨在避免衰退的大规模刺激举措无法付诸实施.

布朗大学在今年稍早公布的研究报告称,伊拉克和阿富汗的总计战争支出接近于4万亿(兆)美元,相当于奥巴马上周推出的就业刺激计划规模的近10倍.

鉴于财政刺激手段的不足,市场已经大幅押注美联储将在9月20-21日的会议上采取一些行动,可能试图压低长期利率.

至于奥巴马的就业刺激计划,市场反响各异.道琼工业指数周五挫跌300点,并非全然是一次信任投票的结果.事实上,市场之所以紧张不安,部分是因为当中有一些计画与之前一些未能重振经济成长的政策相似,同时市场也担心国会中的共和党人将阻挠很多举措的通过.(完)