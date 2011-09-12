〔国际油市〕原油价格下跌1美元,因美元上涨且投资者规避风险

路透新加坡9月12日电---石油价格周一下跌约1美元,同时美元走强,因欧洲主权债务危机加深,令投资者规避大宗商品风险,同时经济形势黯淡也令能源消费前景不甚光明.

伦敦布兰特原油10月期货LCOc1一度下跌0.97美元,报每桶111.80美元.2255GMT时下跌0.7%报每桶111.99美元.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLc1下滑0.87美元,报每桶86.37美元.美元指数.DXY攀升约0.25%.

过去两个交易日里,避险情绪令布兰特原油价格下跌约3%,因市场猜测希腊将会违约。七国集团(G7)财长周五承诺采取协调行动,应对全球经济的放缓,但没有提出什麽具体举措,且在欧元区债务问题的重点有不同看法.[ID:nCN1958061]