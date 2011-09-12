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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 08:20 BJT

〔芝加哥期市〕谷物期货下滑且交投谨慎,等待美国作物产量报告

路透悉尼9月12日电---美国小麦期货周一亚洲盘初下滑,该合约周五下跌逾1%,因美元走强令美国小麦在全球市场上的竞争力降低.

但交投谨慎,因市场等待将于周一1230GMT出炉的美国政府9月作物产量报告.交易商预计玉米和大豆产量预估将下降.

美国12月小麦期货WZ1盘初下滑0.24%至每蒲式耳7.28美元,为连续第五日下跌.

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