〔芝加哥期市〕谷物期货下滑且交投谨慎,等待美国作物产量报告

路透悉尼9月12日电---美国小麦期货周一亚洲盘初下滑,该合约周五下跌逾1%,因美元走强令美国小麦在全球市场上的竞争力降低.

但交投谨慎,因市场等待将于周一1230GMT出炉的美国政府9月作物产量报告.交易商预计玉米和大豆产量预估将下降.