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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 08:15 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,ECB执委会成员史塔克辞职拖累美股

路透东京9月12日电---日股日经指数周一下跌,此前欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克辞职,及该央行货币政策立场倾向中性都压低美股.

日经指数.N225下跌1.8%,报8,577.22点.东证股价指数.TOPX跌1.8%,报742.39点.(完)

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--编译 许娜;审校 程琳

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