〔金砖国家〕9月9日股汇市收盘纵览

路透9月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月9日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收挫2.09%,报992.31点.

中国股市:中国股市沪综指周五小幅收低.当日公布的8月CPI涨幅回落一度提振大盘冲高,但短期内政策将保持稳定及仍难放松的市场预期令股指逐级盘下.分析师表示,基本面和政策面仍存不确定性,大盘短线仍有下跌可能.沪综指.SSEC收报2,497.753点,微跌0.05%;沪市A股成交额缩量至534亿元人民币,上日为599亿元.[.SSCN]

香港股市:恒生指数收低,未能守住上午的涨幅,因投资者继续逢高卖出,在假期前削减仓位,本周该指数下跌.恒生指数.HSI收低0.23%报19,866.63点.成交量为496亿港元(64亿美元),为年内最低日成交量.恒生国企指数.HSCE收低0.3%.[.HKCN]

中国汇市:国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收低,国际美元仍徘徊在近期高点附近,人民币升值动能减弱,中间价低开带动汇价回落调整.交易员表示,中秋假期将至,部分企业提前结售汇,令汇市成交偏于活跃;而考虑到目前欧债危机目前仍未有清晰的缓解迹象,料美元强势仍将维持一段时间,人民币或将延续盘整的走势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水465点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3417元.[CNY/CN]

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印度股市:挫跌1.7%,中止连续三日的涨势,因获利了结操作浮现,并且美国新推的刺激措施细节不甚明确,令围绕美国经济体质的忧虑重燃,投资者远离股市.指标BSE指数.BSESN收挫1.74%或298.57点,报16,866.97点,23只成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第五个交易日下滑,稍早曾触及一年新低,因欧元兑美元走疲且炼油商对美元的需求持续,此外本地股市下跌亦构成打压.卢比兑美元INR=D2收报46.56/57,较周四收盘位46.19/20低0.8%.日内一度降至46.5850,为2010年9月9日以来低点.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,610.410点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收挫3.92%,报831.82点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌1.35%,报29.9325;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上升0.79%,报41.0700.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP大跌3.2%,缩减巴西央行周三意外降息50个基点後录得的涨幅.国营石油公司Petrobras(PETR4.SA)收跌2.47%,住宅建筑商PDG Realty(PDGR3.SA)重挫6.75%.[ID:nN1E7881TD]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌1.03%至1.6762,来到3月17日以来最弱水准.在过去六个交易日中,雷亚尔有五个交易日走软,期间跌幅共计2.46%;9月2日时年内录得涨幅,但今日收盘时年内累计下滑0.67%.[ID:nN1E7880I7].

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南非股市:尾盘跌逾2%,追随全球股市走势,此前欧洲央行(ECB)一位执委意外辞职,导致欧债危机疑虑重燃.1424GMT,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌2.2%,收报27,001.43点,脱离日低26,907.87点.综合指数.JALSH降1.9%至30,330.56点.[ID:nL5E7K9201][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元大跌至一个月低位,此前跌穿技术位触发停损单.稍早兰特兑美元触及8月11日以来最低的7.30,但随後反弹,因出口商在该水准抛出美元.兰特周线跌幅为一个月最大.[ID:nL5E7K92EF][.JALSH](完)