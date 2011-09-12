〔东京汇市〕欧元扩大跌势,兑日圆触及10年低点

* 欧元受止损卖盘和负面消息打压

* 一些法资银行担心评级被下调,意大利主权评级也可能被调降

* 商品货币亦承压

路透悉尼9月12日电---欧元周一在亚洲交易时段开局不顺,兑美元跌至六个月新低,兑日圆跌至10年低点,因一些关键技术水准近期破位後,欧元跌势加速.