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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 08:32 BJT

〔东京汇市〕欧元扩大跌势,兑日圆触及10年低点

* 欧元受止损卖盘和负面消息打压

* 一些法资银行担心评级被下调,意大利主权评级也可能被调降

* 商品货币亦承压

路透悉尼9月12日电---欧元周一在亚洲交易时段开局不顺,兑美元跌至六个月新低,兑日圆跌至10年低点,因一些关键技术水准近期破位後,欧元跌势加速.

欧元兑美元EUR=一度下跌至1.3550美元,兑日圆EURJPY=R也来到104.90日圆附近,因周末进一步传出有关欧洲的负面消息,打击本已脆弱的信心.

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