《外汇动态》欧元延续跌势,下一支撑位料在1.3408

0026GMT---欧元EUR=在亚洲市场盘初延续海外市场重挫态势,现跌0.6%至1.3573美元,因高风险资产卖盘加剧.分析师称抛售欧元的势头不大可能结束.

下一支撑水准料在1.3408,此为1.1876至1.4940升势的50%回档位;之後是76.4%回档位1.3351.

欧元/日圆EURJPY=报105.55日圆,稍早曾跌破2010年低位105.44.澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4亦遭遇打压,分别下跌1.0%至1.0404美元和0.5%至0.8184美元.

日经指数挫跌约2%至8,542.55点,领跌亚洲股市.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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