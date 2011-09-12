《全球主要国家债券发行预告》--9月12日-9月19日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月12日(一)
华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1700).
9月13日(二)
东京--日本标售20年期公债(0130).
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.包括票息为4.75%、2016年9月15日到期的五年期BTP;票息为4.5%、2018年8月1日到期的第13批BTP;票息为4.5%、2020年2月1日到期的第14批BTP;票息为4.0%、2020年9月1日到期的第11批BTP.认购于0900结束.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1700).
9月14日(三)
法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为0.75%、2013年9月13日到期的联邦公债(Schatz).
华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1700).
渥太华--加拿大标售两年期公债.
9月15日(四)
伦敦--英国标售规模9亿英镑、票息为0.75%、2047年到期的通胀保值公债.
巴黎--法国标售票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN债券,票息4.0%、2014年4月25日到期的三年期OAT债券,2016年7月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.3%、2019年7月25日到期的10年期OATi债券以及票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券.
9月16日(五)
主要国家暂无发债计画.
9月19日(一)
主要国家暂无发债计画.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国