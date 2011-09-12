《全球主要国家债券发行预告》--9月12日-9月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月12日(一)

华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1700).

9月13日(二)

东京--日本标售20年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.包括票息为4.75%、2016年9月15日到期的五年期BTP;票息为4.5%、2018年8月1日到期的第13批BTP;票息为4.5%、2020年2月1日到期的第14批BTP;票息为4.0%、2020年9月1日到期的第11批BTP.认购于0900结束.

华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1700).

9月14日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为0.75%、2013年9月13日到期的联邦公债(Schatz).

华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1700).

渥太华--加拿大标售两年期公债.

9月15日(四)

伦敦--英国标售规模9亿英镑、票息为0.75%、2047年到期的通胀保值公债.

巴黎--法国标售票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN债券,票息4.0%、2014年4月25日到期的三年期OAT债券,2016年7月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.3%、2019年7月25日到期的10年期OATi债券以及票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券.

9月16日(五)

主要国家暂无发债计画.

9月19日(一)

主要国家暂无发债计画.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)