〔美国股市〕半导体类股可能已触底,有望明年1月前反弹--Barron's

路透纽约9月11日电---据9月12日一期财经周刊Barron's上的报告,半导体类股可能已经触底,而且有望在明年1月拉斯维加斯消费电子展(CES)举办之前反弹.

为智能手机和电脑等生产芯片(晶片)的公司股价跌势惨重,上周再度下跌,但跌幅小于整体市场.

同时,Fairchild Semiconductor FCS.N、Altera ALTR.O和德州仪器TXN.N先前表示,他们在截止于本月当季的营收将低于当初的预期.

"按这些股票估值情况,似乎他们永远也不会恢复成长,而实际可能不是这样,"Barron's写道.该周刊还表示,半导体类股普遍修正财测,反应的是整体经济的问题,而不是半导体产业所独有的问题.

其它半导体股的估值现在也低于历史水平.英伟达(Nvidia)的预期市盈率为13.9倍.今年2月,该股的预期市盈率为25倍.

全球最大芯片厂商英特尔(INTC.O)目前的预期市盈率为8.3倍,接近比其小得多的Fairchild,而且还不包括每股2美元的净现金.(完)