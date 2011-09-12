《新兴市场重要经济事件预告》--9月12日-9月19日

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(除特别说明,均为GMT时间)
9月12日(一)
喀布尔--国际货币基金组织(IMF)代表团访问阿富汗(至9月14日).
比勒陀利亚--南非央行副总裁Daniel Mminele在发布2015年国家支付系统框架和战略愿景会议上发表主旨演讲(1000).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
路易港--模里西斯央行货币政策委员会开会制定指标放款利率.(1600)
9月13日(二)
新德里--全球可持续成长和发展合作会议:20国集团(G20)观点(至9月14日)
比勒陀利亚--南非央行发表第二季度新闻快报(0800).
阿比让--国际货币基金组织(IMF)举行记者会为其象牙海岸(科特迪瓦)任务作总结.
华盛顿--美国国际经济政策咨询委员会(ACIEP)会议,美国国务院助理国务卿Jose W. Fernandez和ACIEP主席Theodore Kassinger主持.会议主题是美国-巴西关系:与新兴大国合作的重要机遇.
华盛顿--IMF发布全球金融稳定报告第二-三章
9月14日(三)
比勒陀利亚--欧盟和南非峰会(至9月15日)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)举行货币政策会议.
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会举行金融市场局势的特别会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)检讨印度贸易政策.(至9月16日)
华盛顿--IMF发布全球经济展望报告第三-四章
9月15日(四)
波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛.(至9月16日)
波兰洛克罗--欧洲央行执委会成员普雷特就"欧盟後贸易基础架构管理的改变与优先重点"发表演讲(0730)
波兰洛克罗--德国央行总裁魏德曼和欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)发表讲话,题为"监测欧盟经济谨慎和SIFI改革的影响"(1615).
波兰洛克罗--欧洲央行(ECB)总裁特里谢就"波兰担任欧盟轮值主席国在金融领域的优先工作"发表演说(1840)
里加--拉脱维亚货币政策会议
多哈--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)年度央行总裁会议.
圣地牙哥--智利央行利率政策会议(2200)
9月16日(五)
波兰洛克罗--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议.(至9月17日)
利马--秘鲁央行公布季度通胀报告.
印度孟买--印度央行公布2011/12年货币政策季度中期评估报告.
保加利亚索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在一个欧洲展览上致辞(0900).
波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛(最後一日).
9月19日(一)
阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(至9月20日)
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)2011年公共论坛(至9月21日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国