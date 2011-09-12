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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 09:22 BJT

〔金属期市〕LME期铜扩大上日跌幅,经济疑虑令市场人气承压

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透新加坡9月12日电---伦敦期铜周一小跌,扩大上交易日的3.2%降幅,因全球经济增长疑虑打压市场人气.

0042GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.1%,报每吨8,810美元,此前一度跌至8月24日以来最低位8,800美元.

上海期市周五收盘时,LME期铜报每吨9,074.75美元.

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