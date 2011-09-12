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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 09:35 BJT

《外汇动态》欧元/美元汇价逼近1.3550附近的停止位

0112GMT---东京交易商表示,如果1.3550美元下方的停损单被触发,欧元/美元EUR=将进一步走跌.

他们补充称,1.3450美元附近有更多停损单.

交易商担心欧洲银行业美元资金紧张,而这一局面没有丝毫好转迹象,三个月欧元/美元基准利率互换价差EURCBS3M=ICAP上周五升至2008年底以来最高位110基点.

欧元最新跌0.4%,报1.3595美元.(完)

--编译 白云;审校 郑茵

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