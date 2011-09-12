〔中国能源〕中国8月表观石油需求较上月减少0.8%,同比增长7.8%

记者 陈爱珠

路透北京9月10日电---路透根据中国官方公布的初步数据推算,中国8月表观石油需求较上月下滑0.8%,为年内最低成长速率,因工厂维护和事故影响到炼厂生产,但较上年同期为增长7.8%.

自5月以来,中国的燃油消费动能渐渐降低,增长率下滑,不再保持去年以来的两位数增幅,原因是原油成本上涨,压低了炼油利润.另外,政府收紧信贷亦导致燃油支出减少.

据国际能源署(IEA)上月的估算显示,尽管需求增长放缓,但中国需求仍将占今年全球石油需求增量的46%左右.

中国8月表观日需求约为894万桶,较上年同期增长7.8%,但为今年迄今以来最低水平.该测算没有计入中国政府很少公布的石油库存变动因素.

中石油的油市研究专家Dai Jiaquan表示,"沿海地区的石油需求增长放缓,但中西部地区需求则加速增长."

Dai表示,像中石油今年初预测的那样,整体而言,2011年全年石油需求基本仍有望实现约6%的增长率.

炼厂生产控制是8月表观需求下滑背後的关键因素,因多家炼厂进行整修,且数起炼厂事故导致进一步减产.

中国8月的炼厂原油加工量同比增加4.5%,为近两年来的最低增幅,当月的日原油加工量为年内第二低.

不过业内人士预计,随着一些新炼厂投入使用,以及旧厂完成维护,未来数月需求将持稳或上升.

按季节来看,随着禁渔期结束,秋收开始以及建筑商在雨季结束後继续正常的建筑工作,中国燃油需求从9月起应该会加速.

中石化(0386.HK)将带头在未来数月提高原油加工量,届时其在湖南省长岭和广西北海的两处炼厂将有日产能26万桶的新装置投产.

中石化在8月底公布业绩时称,计划将提高今年下半年的原油加工量,较上半年水平高出5%.(完)