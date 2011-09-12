〔中国能源〕中国8月表观石油需求较上月减少0.8%,同比增长7.8%

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
记者 陈爱珠
路透北京9月10日电---路透根据中国官方公布的初步数据推算,中国8月表观石油需求较上月下滑0.8%,为年内最低成长速率,因工厂维护和事故影响到炼厂生产,但较上年同期为增长7.8%.
自5月以来,中国的燃油消费动能渐渐降低,增长率下滑,不再保持去年以来的两位数增幅,原因是原油成本上涨,压低了炼油利润.另外,政府收紧信贷亦导致燃油支出减少.
据国际能源署(IEA)上月的估算显示,尽管需求增长放缓,但中国需求仍将占今年全球石油需求增量的46%左右.
中国8月表观日需求约为894万桶,较上年同期增长7.8%,但为今年迄今以来最低水平.该测算没有计入中国政府很少公布的石油库存变动因素.
中石油的油市研究专家Dai Jiaquan表示,"沿海地区的石油需求增长放缓,但中西部地区需求则加速增长."
Dai表示,像中石油今年初预测的那样,整体而言,2011年全年石油需求基本仍有望实现约6%的增长率.
炼厂生产控制是8月表观需求下滑背後的关键因素,因多家炼厂进行整修,且数起炼厂事故导致进一步减产.
中国8月的炼厂原油加工量同比增加4.5%,为近两年来的最低增幅,当月的日原油加工量为年内第二低.
不过业内人士预计,随着一些新炼厂投入使用,以及旧厂完成维护,未来数月需求将持稳或上升.
按季节来看,随着禁渔期结束,秋收开始以及建筑商在雨季结束後继续正常的建筑工作,中国燃油需求从9月起应该会加速.
中石化(0386.HK)将带头在未来数月提高原油加工量,届时其在湖南省长岭和广西北海的两处炼厂将有日产能26万桶的新装置投产.
中石化在8月底公布业绩时称,计划将提高今年下半年的原油加工量,较上半年水平高出5%.(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国