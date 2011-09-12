〔中国企业〕阿里巴巴集团主席马云称,雅虎前CEO被撤与他无关

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透杭州9月10日电---中国阿里巴巴集团主席马云周六表示,他不是导致雅虎(Yahoo)(YHOO.O)前执行长(CEO)Carol Bartz离任的原因.
握有阿里巴巴集团约四成股份的雅虎周三解雇了Bartz.在她的任期内,两家公司之间的关系急转直下.
马云在企业家年会上表示,他并非Bartz离职的原因.这与公众的看法相反.
他在演讲开始时称,前几天雅虎CEO被解雇,但这与他毫无关系.
马云意欲买回雅虎在阿里巴巴的股份,而雅虎并不愿出售.这让马云和Bartz之间本就不甚融洽的关系更是雪上加霜.
阿里巴巴最近将业务触角伸向移动、搜索和物流领域,试图增强旗下不同电子商务平台的实力.
马云称,阿里巴巴的目标是,明年淘宝平台上的交易额达到1万亿元人民币(1,570亿美元).
阿里巴巴集团旗下子公司包括阿里巴巴网络有限公司1688.HK、淘宝商城、淘宝网、一淘网和阿里巴巴云计算.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国