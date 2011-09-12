〔中国企业〕阿里巴巴集团主席马云称,雅虎前CEO被撤与他无关

路透杭州9月10日电---中国阿里巴巴集团主席马云周六表示,他不是导致雅虎(Yahoo)(YHOO.O)前执行长(CEO)Carol Bartz离任的原因.

握有阿里巴巴集团约四成股份的雅虎周三解雇了Bartz.在她的任期内,两家公司之间的关系急转直下.

马云在企业家年会上表示,他并非Bartz离职的原因.这与公众的看法相反.

他在演讲开始时称,前几天雅虎CEO被解雇,但这与他毫无关系.

马云意欲买回雅虎在阿里巴巴的股份,而雅虎并不愿出售.这让马云和Bartz之间本就不甚融洽的关系更是雪上加霜.

阿里巴巴最近将业务触角伸向移动、搜索和物流领域,试图增强旗下不同电子商务平台的实力.

马云称,阿里巴巴的目标是,明年淘宝平台上的交易额达到1万亿元人民币(1,570亿美元).

阿里巴巴集团旗下子公司包括阿里巴巴网络有限公司1688.HK、淘宝商城、淘宝网、一淘网和阿里巴巴云计算.(完)