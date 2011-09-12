〔全球经济〕IMF警告称若债务危机恶化,其资金不足以应付贷款需求

路透华盛顿9月9日电---国际货币基金组织(IMF)担心,如果全球金融形势恶化,并且有更多的国家申请资金援助的话,那麽IMF的资源可能不够用.

据路透周五获得的IMF内部报告,在不给资产负债表带来风险的情况下,IMF有约3,900亿美元的资金可以放心地贷出.

然而IMF警告称,在最坏情况下,IMF可能需要贷放约8,400亿美元,这比6月预估的6,400亿美元贷款需求的最坏情况还要多出逾四分之一.

如果各国决策者们能够快速遏制住迅速升级的债务危机,那麽情况就不会变得特别糟糕,IMF预计那样的话贷款需求可能在3,600亿美元左右,IMF目前的资源就能应付.(完)