〔全球金融〕世行向新对冲基金投资,促进银行对新兴市场增加放贷--FT

路透伦敦9月12日电---金融时报周一报导,世界银行正在向一对冲基金投资,以帮助银行业削减新规下的新兴市场小企业贷款损失拨备资本金.

世行旗下民间部门贷款机构国际金融公司(International Finance Corp),正在总部位于伦敦和纽约的Christofferson Robb公司新成立的基金投入1亿美元资金.该公司的纽约创办人在从民间投资者处筹集另外3亿美元资金.

该对冲基金将提供资金弥补意外贷款损失,从而降低巴塞尔条约针对银行的资本金要求,削弱当局计划收紧监管对银行造成的冲击.

金融时报称,国际金融公司将主要与大型国际银行合作运营,将促进对发展中国家的放贷增加25-40亿美元.(完)