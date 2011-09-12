〔路透专访〕年底前黄金需求料增强,受中印买兴及投资需求推动--WGC

路透米兰9月9日电---世界黄金协会(WGC)高级官员表示,今年年底前黄金需求料增强,因印度和中国的珠宝买兴强劲,且投资需求再度升温.今年第二季黄金需求一度下降.

世界黄金协会8月称,4-6月整体黄金需求较上年同期下降17%至919.8吨,归因于投资需求骤降,抵销了珠宝买兴临时回暖的支撑作用.

WGC官员周五对路透表示,第三季黄金需求已开始反弹,因投资者愈发担心全球主要经济体疲软,并因此买入黄金避险,同时亚洲消费者继续大举买入黄金饰品.

"第三季,我们将看到投资需求劲增,原因在于欧洲债务危机、美国债信评级遭下调、美国经济数据欠佳,这些因素令投资者担心经济或再陷衰退,"WGC投资部门董事总经理Marcus Grubb表示.

"这将增加金市流动性,"Grubb在接受电话采访时表示.

他说,第三季初黄金上市交易基金(ETF)在欧美吸纳到大量资金流入.第二季ETF黄金需求大降82%.他还指出,第三季,经济阴霾也助燃了西方市场对金条和金币的投资需求.

Grubb称,亚洲市场的金条和金币需求一直在增加,因对通胀的担忧以及可选投资工具有限,促使印度和中国消费者买入这类黄金产品,他并称,各国央行第三季也在买入黄金,这种趋势料将持续至今年末.各国央行今年前六个月买进198吨黄金以增加储备.

他说,意大利和其他债务负担沉重的欧洲国家不大可能通过抛售央行黄金储备来支持预算,因为相比其巨额负债,黄金储备规模太小,且此举需要对其国内法律做出大幅调整.

WGC珠宝部门董事总经理David Lamb对路透表示,经济不确定性将打击西方市场对黄金珠宝的偏好.西方市场的消费者需求已经减弱.但短期和长期内,印度和中国对黄金珠宝的买兴依然强劲,因为当地富人数量将增加.

Grubb称,黄金供需基本面依然向好."需求非常强劲...但供应增长将非常缓慢.我认为这非常有利于金价."(完)