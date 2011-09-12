〔汽车产业〕铃木汽车与菲亚特签约供货违反了与大众的合作协议--大众

路透东京/法兰克福9月12日电---德国汽车生产商大众汽车(VOWG_p.DE)称,其日本合作夥伴铃木汽车(7269.T)违反了双方将近两年合作所依据的条款,要求铃木迅速改正.这表明两家公司之间的关系变得更为冷淡.

大众周日表示,铃木委托意大利汽车集团菲亚特FIA.MI提供柴油发动机,违反了与大众的协议.

"铃木现在还有几周时间来改正这项违约.大众考虑采取行动也感到十分遗憾,但这是必要的,大众已提出与铃木就此事进行讨论."大众称.

这次口角让两家公司的结盟受到威胁.大众与铃木在一年半之前商定进行对等合作,旨在扩大大众在印度低排量(不超过1.0升)汽车市场的业务,同时铃木也能获得无力自行开发的技术.

大众一位发言人称,这"并不意味着合作的终结",大众对于维系双方的合作关系仍抱有很大兴趣.

"我们现在要看铃木的反应,然後再讨论下一步怎麽办."

大众在2009年12月出资17亿欧元(23亿美元),以战略合作者的身份购得铃木19.9%的股权.该公司发言人称,大众现在既不准备出售这些股份,也不准备减持.

让大众不悦的是,铃木在6月底同菲亚特签署了长期合作协议,选定後者为其在匈牙利生产的SX4 crossover提供1.6升柴油发动机.

铃木自2006年以来一直向菲亚特下属企业Fiat Powertrain Technologies购买2.0升柴油发动机,用于SX4汽车.而这种汽车是在匈牙利的Esztergom与菲亚特Sedici共同生产的.

铃木发言人Hideki Taguchi 在东京表示,对于大众近期的要求,铃木"目前不予置评".