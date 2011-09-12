〔日本经济〕第三笔追加预算草案可能达10万亿日圆规模--日经

路透9月10日电---日本经济新闻报导称,日本2011年第三项追加预算草案的规模可能最高达10万亿(兆)日圆(约合1,286.2亿美元),其中将专门拨出约7-8万亿日圆,用于地震灾区重建及对抗强势日圆.

日经称,剩馀资金将主要用于填补政府对基本的国家养老金计划出资的缺口.

日本3月地震与海啸灾害後的重建需要巨额资金,而该国公共债务规模目前已是5万亿美元经济规模的两倍.

一位政府消息人士8月对路透表示,新政府可能最早在10月编制出主要重建预算,届时新任首相将决定如何筹资支出款项,并与反对党派达成一致意见.

日经报导称,重建相关预算要求中的关键一项是对地方政府的约3万亿日圆补贴.

资金也将用于加强扶助国内产业,因日圆快速升值已迫使越来越多企业将生产转移至海外.

报导称,政府计划通过发行重建债券与增税来筹资追加预算的资金,而税收委员会料最早于下周敲定多项增税建议.

日经称,政府希望在10月前完成执政党与反对党的协商,并向国会提交第三笔追加预算议案.(完)