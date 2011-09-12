〔中国棉花〕2011/12作物年度棉花产量料将为740万吨--调查

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透北京9月9日电---路透周五对六名分析师的访查显示,分析师预计中国2011/12作物年度棉花产量为740万吨,较2010/11年度的产量预估上升17.8%.
这些分析师预计2010/11年度棉花产量为628万吨.中国2011/12年度的产量预期较2010/11年度的增加了112万吨,而且高于美国农业部预估的719万吨.
由统计局提供的2010/11年度棉花产量官方预估为596万吨.
今年以来棉花价格一直在下滑,部分反映出2011年产量预估增加.
但分析师并不认为棉花价格会比每吨20,000元人民币低很多,因为政府的支持性购买机制规定,以每吨19,800元人民币的价格买进棉花.
"在每吨19,800元人民币处将有强劲支撑,而且由于消费需求疲弱,棉花价格也很难跳升."中国第一纺织网资深分析师汪前进(音)表示.
郑州商品交易所指标2012年5月棉花期货CCFc5周五结算价下跌0.3%,报每吨22,045元人民币(约合3,453.2美元).
汪前进预计,中国2011/12年度棉花需求将为1,025万吨,较上一年的990万吨增加3.5%.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国