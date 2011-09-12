〔中国棉花〕2011/12作物年度棉花产量料将为740万吨--调查

路透北京9月9日电---路透周五对六名分析师的访查显示,分析师预计中国2011/12作物年度棉花产量为740万吨,较2010/11年度的产量预估上升17.8%.

这些分析师预计2010/11年度棉花产量为628万吨.中国2011/12年度的产量预期较2010/11年度的增加了112万吨,而且高于美国农业部预估的719万吨.

由统计局提供的2010/11年度棉花产量官方预估为596万吨.

今年以来棉花价格一直在下滑,部分反映出2011年产量预估增加.

但分析师并不认为棉花价格会比每吨20,000元人民币低很多,因为政府的支持性购买机制规定,以每吨19,800元人民币的价格买进棉花.

"在每吨19,800元人民币处将有强劲支撑,而且由于消费需求疲弱,棉花价格也很难跳升."中国第一纺织网资深分析师汪前进(音)表示.

郑州商品交易所指标2012年5月棉花期货CCFc5周五结算价下跌0.3%,报每吨22,045元人民币(约合3,453.2美元).

汪前进预计,中国2011/12年度棉花需求将为1,025万吨,较上一年的990万吨增加3.5%.(完)