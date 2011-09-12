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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 10:57 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,美元全线上扬

* 日经指数下跌2%,MSCI除日本外亚太股指跌2.3%

* MSCI全球股指较5月高位下挫19%

* 欧元兑美元触及六个月低点1.3550美元

* 油价每桶跌逾1美元

路透新加坡9月12日电---亚洲股市周一下跌,欧元兑美元触及六个月低点,此前一位德国的欧洲央行执委会成员辞职,令欧洲解决主权债务危机的能力进一步笼罩疑云.

油价和铜价下滑,美元全线上扬,因对欧元区危机以及全球经济成长萎靡不振的担忧,肯定不会缓解过去六周多数时间都抑制全球市场的阴霾.

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