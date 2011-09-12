《全球市场》亚洲股市下跌,美元全线上扬

路透新加坡9月12日电---亚洲股市周一下跌,欧元兑美元触及六个月低点,此前一位德国的欧洲央行执委会成员辞职,令欧洲解决主权债务危机的能力进一步笼罩疑云.

油价和铜价下滑,美元全线上扬,因对欧元区危机以及全球经济成长萎靡不振的担忧,肯定不会缓解过去六周多数时间都抑制全球市场的阴霾.