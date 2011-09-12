〔澳新汇市〕澳元及新西兰元承压,因避险情绪重燃并推高美元

路透惠灵顿/悉尼9月12日电---澳元和新西兰元周一跌至数周低位,因有关欧元区债务问题的忧虑重燃,令高风险资产遭到全面抛压,并使投资者涌向美国公债,推高美元.

澳元兑美元AUD=D4较周五纽约尾盘下跌近0.01美元,至1.0363,在跌破位于1.0383的200日移动均线後加速下跌.下一支撑位料在1.0346附近,该水平为澳元8月9日至9月1日升势的50%回档位.

澳洲统计局周一公布,该国7月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差18.26亿澳元.6月顺差下修为18.2亿澳元.[ID:nCN1958293]但该数据并未对市场产生太大影响,因市场更关心海外因素.