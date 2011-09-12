〔澳新汇市〕澳元及新西兰元承压,因避险情绪重燃并推高美元

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透惠灵顿/悉尼9月12日电---澳元和新西兰元周一跌至数周低位,因有关欧元区债务问题的忧虑重燃,令高风险资产遭到全面抛压,并使投资者涌向美国公债,推高美元.
澳元兑美元AUD=D4较周五纽约尾盘下跌近0.01美元,至1.0363,在跌破位于1.0383的200日移动均线後加速下跌.下一支撑位料在1.0346附近,该水平为澳元8月9日至9月1日升势的50%回档位.
澳洲统计局周一公布,该国7月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差18.26亿澳元.6月顺差下修为18.2亿澳元.[ID:nCN1958293]但该数据并未对市场产生太大影响,因市场更关心海外因素.
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国