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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 11:06 BJT

〔日本股市〕早盘收低2%至六个月新低,受欧债危机疑虑打压

路透东京9月12日电---日股日经指数周一早盘挫跌2%,至六个月新低,此前欧洲央行执委会一名委员辞职,令市场质疑欧洲当局应对当地债务危机的能力.

除了欧洲央行执委会成员史塔克上周意外辞职之外,对希腊违约的担忧亦加剧,因德国政府的资深人士开始公开谈论此事.

分析师称,日经指数周一可能在8,500点上方获得支撑,并表示寄望日本央行买入资产支持市场,让市场本周有望止住进一步急跌的势头.

日经指数.N225早盘在清淡交投中收跌2.0%,报8,562.47点,跌破上周二创下的3月15日以来最低位8,588点.

东证股价指数.TOPX跌1.8%,报741.97点.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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