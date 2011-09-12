〔日本股市〕早盘收低2%至六个月新低,受欧债危机疑虑打压

路透东京9月12日电---日股日经指数周一早盘挫跌2%,至六个月新低,此前欧洲央行执委会一名委员辞职,令市场质疑欧洲当局应对当地债务危机的能力.

除了欧洲央行执委会成员史塔克上周意外辞职之外,对希腊违约的担忧亦加剧,因德国政府的资深人士开始公开谈论此事.