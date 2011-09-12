〔澳洲经济〕7月贸易顺差微增,黄金出口跳涨抵消煤炭供应瓶颈影响

路透悉尼9月12日电---澳洲7月再度迎来稳固的贸易顺差,因黄金出口跳涨抵消了煤炭供应瓶颈的影响.同时,汽车和重型机械进口强劲,表明国内需求富有韧性.

澳洲公布,该国7月经季节调整的商品/服务贸易顺差18.3亿澳元(19亿美元),略高于6月情况.这使得12个月贸易顺差总额抵达210亿澳元的健康水平,主要归功于煤炭和铁矿石等主要出口商品价格飙升.

澳洲联邦银行资深分析师Michael Workman称,"我们预计,2011/12年度整体顺差或轻松攀抵260亿澳元,这将大力支撑经济."

"我们预计出口量未来数年将大涨,这将令矿业获利持续高企,并会把大量资金用于投资."

7月出口下跌0.9%,主要因为煤矿出口下降.今年稍早遭遇洪灾过後,煤矿行业仍在复苏之中.

7月进口亦下降0.9%,主要归因石油进口减少,不过该月的消费品和资本财进口均上升3%.

7月贸易数据对市场的影响不大.市场受欧洲主权债务忧虑困扰.资金流出欧元提振美元全线上扬,并推低澳元兑美元AUD=D4下挫0.5%至1.0400.

市场持续臆测,有关全球经济成长的忧虑将促使澳洲央行放宽政策,部分因为澳洲是发达国家中真正拥有降息空间的少数国家之一.

澳洲银行间利率期货<0#YIB:>暗示,目前处于4.75%的指标利率圣诞节前料下降约82个基点.上月对于降息幅度的预期曾达到逾160个基点的峰值.

虽然投资者对欧美或重现衰退焦虑不安,但澳洲却幸运地与仍然强劲的亚洲地区更为紧密地联系在一起.

特别是中国和印度的大规模工业化和城市化,对煤炭和铁矿石产生巨大需求.煤炭和铁矿石是澳洲的两大出口商品.

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