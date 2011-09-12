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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 11:20 BJT

〔日本债市〕受欧债危机提振小涨,10年期收益率仍在1%附近徘徊

路透东京9月12日电---日本公债价格周一上涨,因市场人士从美国及德国公债涨势中寻得线索,但本周两次公债标售在即,投资者不愿追低收益率(殖利率),限制了日债涨幅.

12月日债期货2JGBv1上涨0.17点,报142.68点.该合约一度高见142.75,三天来首度突破142.70附近的五日移动均值,但仍远低于上周所及10个月高位143.07.

德债上周五攀至纪录高位,因此前欧洲央行执委史塔克意外辞职,令市场进一步质疑欧洲处理债务危机的能力.

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