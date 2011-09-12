〔日本债市〕受欧债危机提振小涨,10年期收益率仍在1%附近徘徊

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透东京9月12日电---日本公债价格周一上涨,因市场人士从美国及德国公债涨势中寻得线索,但本周两次公债标售在即,投资者不愿追低收益率(殖利率),限制了日债涨幅.
12月日债期货2JGBv1上涨0.17点,报142.68点.该合约一度高见142.75,三天来首度突破142.70附近的五日移动均值,但仍远低于上周所及10个月高位143.07.
德债上周五攀至纪录高位,因此前欧洲央行执委史塔克意外辞职,令市场进一步质疑欧洲处理债务危机的能力.
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国