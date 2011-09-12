本田将全球召回34.7万辆Pilot SUV

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律9月9日电---本田汽车（Honda Motor）(7267.T)将在全球召回近34.7万辆Pilot运动型多功能车(SUV)，原因是其前排座椅安全带或存在问题。
本田汽车称，将召回2009-2011年在阿拉巴马州林肯市组装的Pilot车型，因为在发生事故时，这些车的驾驶座和副驾驶座的安全带可能脱落，从而增加受伤的风险。
本田汽车表示，目前尚未收到因该问题造成的死伤报告。
该公司称，此次召回是由于一小部分前排座椅安全带的生产失误，安全带与车座的连接可能不完整或缺失。
本田称，将从10月初起，向Pilot车主寄送书面通知。
本田表示，此次召回车辆中，近31.1万辆在美国，1万辆在加拿大，8千多在墨西哥，剩馀的在其它国家。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国