本田将全球召回34.7万辆Pilot SUV

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律9月9日电---本田汽车（Honda Motor）(7267.T)将在全球召回近34.7万辆Pilot运动型多功能车(SUV)，原因是其前排座椅安全带或存在问题。

本田汽车称，将召回2009-2011年在阿拉巴马州林肯市组装的Pilot车型，因为在发生事故时，这些车的驾驶座和副驾驶座的安全带可能脱落，从而增加受伤的风险。

本田汽车表示，目前尚未收到因该问题造成的死伤报告。

该公司称，此次召回是由于一小部分前排座椅安全带的生产失误，安全带与车座的连接可能不完整或缺失。

本田称，将从10月初起，向Pilot车主寄送书面通知。

本田表示，此次召回车辆中，近31.1万辆在美国，1万辆在加拿大，8千多在墨西哥，剩馀的在其它国家。（完）