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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 11:46 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:欧元及欧元区情势牵动市场

IFR悉尼9月12日电--美元兑日圆以外亚洲货币今天早盘全线走高,欧元上周五晚些时候的跌势延续至今天上午的亚洲盘中,不过多由停止单所触发.韩国、中国大陆和台湾市场今日休市,使得美元/坡元成为主导品种.美元/坡元触及1.2341,随後略有回落,而美元/马币(林吉特)目前交投于3.03略下方.美元指数升破200日移动均线,趋势投资者聚焦欧元.

股市亦遭遇挫跌,新加坡海峡时报指数下跌2.3%,日本股市日经指数下跌2.0%.澳洲股市ASX200指数和香港恒生指数跌幅居前,分别下挫3.3%和3.2%.欧元的跌势来得迅猛而巨大.

市场资金目前押注欧元区离分裂已不遥远,唯一真正能够解决问题的财政整固只不过是一个白日梦,德国的政界人士和官员们都对此竭力加以阻挠.由于希腊不太可能自愿脱离欧元区,最终的结果很可能是德国和其他经常帐盈馀国家形成自己的欧元.若走到那一步,情势就很不妙了.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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