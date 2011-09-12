《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:欧元及欧元区情势牵动市场

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
IFR悉尼9月12日电--美元兑日圆以外亚洲货币今天早盘全线走高,欧元上周五晚些时候的跌势延续至今天上午的亚洲盘中,不过多由停止单所触发.韩国、中国大陆和台湾市场今日休市,使得美元/坡元成为主导品种.美元/坡元触及1.2341,随後略有回落,而美元/马币(林吉特)目前交投于3.03略下方.美元指数升破200日移动均线,趋势投资者聚焦欧元.
股市亦遭遇挫跌,新加坡海峡时报指数下跌2.3%,日本股市日经指数下跌2.0%.澳洲股市ASX200指数和香港恒生指数跌幅居前,分别下挫3.3%和3.2%.欧元的跌势来得迅猛而巨大.
市场资金目前押注欧元区离分裂已不遥远,唯一真正能够解决问题的财政整固只不过是一个白日梦,德国的政界人士和官员们都对此竭力加以阻挠.由于希腊不太可能自愿脱离欧元区,最终的结果很可能是德国和其他经常帐盈馀国家形成自己的欧元.若走到那一步,情势就很不妙了.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
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路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国