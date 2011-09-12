《外汇动态》欧元/日圆期权波动率飙升,因市场预计欧元/日圆将下跌

0322GMT---欧元/日圆期权隐含波动率飙升,因此前有大笔障碍期权在105日圆处被触发,且市场人士关注欧元/日圆现汇进一步下跌的可能.

一个月期欧元/日圆期权波动率EURJPY1MO=升至18%,为一个月最高,本月稍早为14%左右.风险逆转指标EUJP1MRR=ICAP亦升至逾一年最阔水准.

预计104.50、104及下方还有更多障碍期权.欧洲某银行一名期权交易员称:"欧元/日圆可能几个小时里就会变动1日圆,如果是这样我们就没有时间(来适当地对冲)."(完)