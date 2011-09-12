《外汇动态》欧元/日圆期权波动率飙升,因市场预计欧元/日圆将下跌

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
0322GMT---欧元/日圆期权隐含波动率飙升,因此前有大笔障碍期权在105日圆处被触发,且市场人士关注欧元/日圆现汇进一步下跌的可能.
一个月期欧元/日圆期权波动率EURJPY1MO=升至18%,为一个月最高,本月稍早为14%左右.风险逆转指标EUJP1MRR=ICAP亦升至逾一年最阔水准.
预计104.50、104及下方还有更多障碍期权.欧洲某银行一名期权交易员称:"欧元/日圆可能几个小时里就会变动1日圆,如果是这样我们就没有时间(来适当地对冲)."(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国