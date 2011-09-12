《外汇动态》野村分析师推荐作空坡元兑一篮子货币

0332GMT---鉴于10月时新加坡金管局的政策决策可能转向中性,野村外汇分析师推荐在两个月的时间跨度内,作空坡元兑一篮子货币,其中包括美元、马币(林吉特)、人民币、日圆、欧元、印尼卢比、韩元和台币.

"目前我们认为,当局降低坡元名义有效汇率(NEER)斜度的可能性(约为40%)大于直接转为中性政策(可能性为35%),但如果未来一个月全球经济数据继续恶化,则政策直接转为中性的可能性将上升."分析师在研究报告中称,他们预期坡元汇率政策区间不会有改变,估计仍在中点的上下3%范围内.