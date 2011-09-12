《外汇动态》野村分析师推荐作空坡元兑一篮子货币

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
0332GMT---鉴于10月时新加坡金管局的政策决策可能转向中性,野村外汇分析师推荐在两个月的时间跨度内,作空坡元兑一篮子货币,其中包括美元、马币(林吉特)、人民币、日圆、欧元、印尼卢比、韩元和台币.
"目前我们认为,当局降低坡元名义有效汇率(NEER)斜度的可能性(约为40%)大于直接转为中性政策(可能性为35%),但如果未来一个月全球经济数据继续恶化,则政策直接转为中性的可能性将上升."分析师在研究报告中称,他们预期坡元汇率政策区间不会有改变,估计仍在中点的上下3%范围内.
"由于我们相信整体市场(尤其是中长期投资大户)仍然作多坡元,因此如果货币政策转为/转向中性,坡元会以大跌作为回应."他们说.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国