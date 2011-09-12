蔡尚君赢得威尼斯电影节最佳导演,叶德娴封影后

(本文由路透中文网编译提供)

路透威尼斯9月11日电---今年的威尼斯电影节中，艺术影片压倒了好莱坞式剧情片，俄罗斯导演索科洛夫(Alexander Sokurov)执导的德语片《浮士德》(Faust)赢得最高荣誉--最佳影片金狮奖，罗曼・波兰斯基和乔治・克鲁尼则受到冷遇。

周六的威尼斯电影节闭幕式中，多数奖项颁给了较为生疏的名字和面孔，只有凭借《Shame》一片赢得影帝桂冠的爱尔兰影星迈克尔・法斯宾德(Michael Fassbender)较为熟悉。

最佳导演奖--银狮奖颁给中国影片《人山人海》的导演蔡尚君，影后桂冠归属香港影片《桃姐》女主角叶德娴。

由波兰斯基执导、汇聚朱迪・福斯特、凯特・温斯莱特、克里斯托弗・沃尔茨和约翰・C・雷利等明星阵容的喜剧片《杀戮之神》(Carnage)则出人意料的颗粒无收。