蔡尚君赢得威尼斯电影节最佳导演,叶德娴封影后

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透威尼斯9月11日电---今年的威尼斯电影节中，艺术影片压倒了好莱坞式剧情片，俄罗斯导演索科洛夫(Alexander Sokurov)执导的德语片《浮士德》(Faust)赢得最高荣誉--最佳影片金狮奖，罗曼・波兰斯基和乔治・克鲁尼则受到冷遇。
周六的威尼斯电影节闭幕式中，多数奖项颁给了较为生疏的名字和面孔，只有凭借《Shame》一片赢得影帝桂冠的爱尔兰影星迈克尔・法斯宾德(Michael Fassbender)较为熟悉。
最佳导演奖--银狮奖颁给中国影片《人山人海》的导演蔡尚君，影后桂冠归属香港影片《桃姐》女主角叶德娴。
由波兰斯基执导、汇聚朱迪・福斯特、凯特・温斯莱特、克里斯托弗・沃尔茨和约翰・C・雷利等明星阵容的喜剧片《杀戮之神》(Carnage)则出人意料的颗粒无收。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国