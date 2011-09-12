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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 12:05 BJT

〔东京汇市〕欧元兑日圆触及10年低点,因希腊问题忧虑升温

* 欧元受止损卖盘和负面消息打压

* 一些法资银行担心评级被下调,意大利主权评级也可能被调降

* 商品货币亦承压

路透悉尼9月12日电---欧元周一在亚洲交易时段开局不顺,兑美元跌至六个月新低,兑日圆跌至10年低点,一些关键技术水准和期权障碍位被跌破,因担心欧元区对希腊的支持在产生动摇,可能使希腊债务违约.

澳元兑美元跌逾1%至三周低点,跌到200日移动均线下方,因投资者担心若欧元区债务问题加重,全球经济将遭受严重冲击.

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