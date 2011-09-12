〔东京汇市〕欧元兑日圆触及10年低点,因希腊问题忧虑升温

* 一些法资银行担心评级被下调,意大利主权评级也可能被调降

路透悉尼9月12日电---欧元周一在亚洲交易时段开局不顺,兑美元跌至六个月新低,兑日圆跌至10年低点,一些关键技术水准和期权障碍位被跌破,因担心欧元区对希腊的支持在产生动摇,可能使希腊债务违约.