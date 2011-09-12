〔东京汇市〕欧元兑日圆触及10年低点,因希腊问题忧虑升温

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
* 欧元受止损卖盘和负面消息打压
* 一些法资银行担心评级被下调,意大利主权评级也可能被调降
* 商品货币亦承压
路透悉尼9月12日电---欧元周一在亚洲交易时段开局不顺,兑美元跌至六个月新低,兑日圆跌至10年低点,一些关键技术水准和期权障碍位被跌破,因担心欧元区对希腊的支持在产生动摇,可能使希腊债务违约.
澳元兑美元跌逾1%至三周低点,跌到200日移动均线下方,因投资者担心若欧元区债务问题加重,全球经济将遭受严重冲击.
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国