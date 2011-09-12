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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 13:42 BJT

〔标题新闻〕马来西亚8月棕榈油库存较前月下降5.6%至1,884,560吨,降幅超预估--MPOB

注:MPOB为马来西亚棕榈油局英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7JM001]

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